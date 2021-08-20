Исландия стала 45-м участником саммита Крымской платформы

Страна будет представлена на уровне посла.

Исландия стала 45-м участником саммита Крымской платформы
Фото: tov-tob.livejournal.com

Исландия стала 45-м участником учредительного саммита Крымской платформы, который состоится в Киеве 23 августа.

Об этом на брифинге в пятницу сказал заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.

"За сутки у нас появилась еще одна страна, которая подтвердила участие в саммите "Крымской платформы", это страна Исландия - член НАТО. И нам важно, что эта страна также будет присутствовать на форуме. Она будет представлена послом Исландии в Украине. Таким образом, у нас на сегодняшний день есть 45 иностранных делегаций, которые представлены на саммите", - цитирует Жовкву агентство УНН.

Он подчеркнул, что до конца суток свое участие в саммите может подтвердить еще одна страна.

Напомним, что саммит Крымской платформы станет самим масштабным международным событием, когда-либо проводившимся в Украине. Ожидается приезд десяти президентов иностранных государств, четырех премьер-министров, семнадцати министров, двух спикеров. От Евросоюза будет президент Европейского совета и вице-президент Европейской комиссии, от НАТО - заместитель генерального секретаря.

На саммите примут меморандум, который будет открытым для последующего присоединения государств, которые не смогли принять участие в учредительном саммите. В документе выложат видение дальнейшей консолидации политики деоккупации Крыма.

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