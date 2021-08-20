Разумков: в повестке дня заседания СНБО нет вопроса об отстранении главы КГГА

"Не исключено, что изменения в повестку дня могут быть внесены, но посмотрим".

В повестке дня заседания Совета национальной безопасности и обороны в пятницу, предварительно, нет вопроса об отстранении главы Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко.

Об этом заявил на брифинге спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает "Укринформ".

"По тем вопросам, которые предварительно были обозначены, материалов у меня ни по одному из них нет. Но по тем вопросам, которые были обозначены, там такого вопроса не было. Не исключено, что изменения в повестку дня могут быть внесены, но увидим", - сказал он.

Как сообщалось, Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Алексею Данилову организовать проведение заседания СНБО 20 августа.

Напомним, информация о том, что в эту пятницу СНБО может провести "киевское заседание", на котором будет рассматриваться смещение Кличко, появилась еще в начале недели. СМИ со ссылкой на источники даже называли имена двух вероятных кандидатов - главы Госаудитслужбы Геннадия Плиса и министра развития общин и территорий Алексея Чернышова. Однако оба информацию об этом опровергли.

Как известно, глава КГГА имеет реальную исполнительную власть в Киеве , тогда как мэр занимается горсоветом и выполняет представительские функции. В октябре 2019 года Рада в первом чтении приняла законопроект "О столице", который однозначно разделял должности мэра и главы КГГА. Ко второму чтению депутаты пока не дошли.

Назначать и увольнять главу КГГА может исключительно президент Украины, представление вносит правительство. В сентябре 2019 года правительство Алексея Гончарука направило президенту представление, впрочем, дело дальше не пошло. В то время у Кличко был конфликт с главой Офиса президента Андреем Богданом, и именно Богдан форсировал вопрос увольнения главы КГГА. Кличко в ответ на это подал заявления в суд и на правительство, и на Богдана.

Три решения Конституционного суда относительно толкования статьи 118 Основного закона говорят о том, что главой КГГА может быть только человек, избранный киевлянами как мэр города.

Новое обострение отношений между Кличко и центральной властью произошло весной 2021 года. Правоохранительные органы устроили массовые обыски в коммунальных предприятиях и у их подрядчиков, что мэр города назвал давлением на городскую власть. По мнению Кличко, обыски связаны с нежеланием мириться с введением исполнительных комитетов, "когда общество и управление городом не зависят от указаний и воли Банковой". Кличко также утверждал, что обо всех фактах злоупотреблений городской власти было известно, и она сама передавала об этом информацию правоохранителям.

Зеленский же о Кличко сказал, что "глава моего офиса не берет взятки, поэтому мы не конкуренты".

После этого в столице сменился начальник полиции - вместо Андрея Крищенко киевский главк возглавил Иван Выговский. Источники LB.ua сообщали, что смена произошла из-за того, что власть не устраивали рабочие отношения, которые сложились между Кличко и Крищенко. Уже 16 августа объявили о подозрении начальнику коммунального предприятия ДЭУ Деснянского района в растрате бюджетных средств, выделенных на ремонт подземных переходов.

Очередные обыски провели в Департаменте транспортной инфраструктуры и на коммунальном предприятии "Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений г.. Киева " и в подрядных организациях, задействованных на строительстве Подольского мостового перехода через р. Днепр.

В КГГА заявили, что системные обыски в Киевской мэрии и на коммунальных предприятиях города направлены на формирование негативного имиджа столичной власти и на создание препятствий для воплощения важных для города и киевлян проектов.

После этого обыски в делах, связанных с коммунальными предприятиями, происходили каждый день.

18 августа обыскали заместителя главы КГГА Вячеслава Непопа. Дело касается хищения средств, предназначенных для реконструкции детских садов и школ.