Зеленский: "Есть вероятность, что" Северный поток-2 "не заработает"

"Мы используем время для защиты собственных интересов".

Время, необходимое для запуска газопровода "Северный поток-2", Украина должна использовать для защиты своих интересов и энергетической безопасности.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью журналистам изданий из стран "Нормандской четверки" и США - Washington Post, Liberation, Funke Media, "НВ" и "Новая газета".

Глава государства отметил, что тема "Северного потока-2" - среди приоритетных в повестке дня его встречи с Президентом США Джозефом Байденом в Вашингтоне.

"Но это долгий путь, даже если до полного завершения «Северного потока-2» остается 1% работ. Одно дело - построить газопровод, а другая - запустить его, на это нужно время. Необходимо соблюдать нормы международного права и международных энергетических стандартов. Нужно учитывать также гарантии. Мы используем время для защиты собственных интересов", - приводит слова Зеленского пресс-служба главы государства.

По словам главы государства, даже после окончания строительства этого трубопровода есть вероятность, что он не заработает.

Напомним, 21 июля США и Германия сообщили о соглашении, по которому американцы не будут мешать достройке "Северного потока-2", а Германия взамен обязуется выбить для Украины продолжение газового соглашения с Россией на 10 лет.

Министры иностранных дел Украины и Польши Дмитрий Кулеба и Збигнев Рау отметили, что подписанное соглашение значительно углубит кризис в Европе, и сообщили, что Украина и Польша заявили о совместном противодействии запуска газопровода.

В Европарламенте выступили с жестким заявлением по соглашению между США и ФРГ.

Строительство газопровода "Северный поток-2" планируется завершить 23 августа.