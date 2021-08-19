Цены на газ для украинцев могут вырасти после запуска "Северного потока-2", - Зеленский

По мнению президента, Украина может перейти на возобновляемые источники энергии через несколько лет, если будут налажены процессы дешевого производства "зеленого" водорода.

После запуска “Северного потока-2” может произойти рост цен на газ для украинских потребителей, поскольку по украинскому трубопроводу будет транспортироваться меньше топлива.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью журналистам изданий из стран "Нормандской четверки" и США - Washington Post, Liberation, Funke Media, "НВ" и "Новая газета".

"Северный поток-2 - это оружие. Москва может создать дефицит поставок на рынке газа и тем самым повысить цену. В современном мире не обязательно покупать пулеметы, чтобы нанести ущерб стране. Достаточно использовать экономические инструменты", - приводит слова Зеленского пресс-служба главы государства.

Комментируя намерения США и Германии инвестировать миллиард долларов в возобновляемую энергетику Украины в качестве компенсации убытков от запуска проекта "Северный поток-2", Зеленский отметил, что наша страна потеряет от прекращения транзита газа через свою территорию около 2 млрд долларов в год.

По мнению президента, Украина может перейти на возобновляемые источники энергии через несколько лет, если будут налажены процессы дешевого производства "зеленого" водорода.

"Технически мы даже смогли бы транспортировать "зеленый" водород по нашим газопроводам. Но мы стоим еще в самом начале", - резюмировал он.

Напомним, 21 июля США и Германия сообщили о соглашении, по которому американцы не будут мешать достройке "Северного потока-2", а Германия взамен обязуется выбить для Украины продолжение газового соглашения с Россией на 10 лет.

Министры иностранных дел Украины и Польши Дмитрий Кулеба и Збигнев Рау отметили, что подписанное соглашение значительно углубит кризис в Европе, и сообщили, что Украина и Польша заявили о совместном противодействии запуска газопровода.

В Европарламенте выступили с жестким заявлением по соглашению между США и ФРГ.

Строительство газопровода "Северный поток-2" планируется завершить 23 августа.