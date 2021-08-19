В центре Вашингтона мужчина угрожал взорвать себя вместе с авто

После многочасовых переговоров и эвакуации нескольких правительственных зданий в этом районе мужчина сдался полиции.

Полиция Вашингтона перекрыла несколько улиц и известила об эвакуации сотрудников Конгресса в связи с угрозой теракта.

Об этом сообщает The New York Times.

Как заявил на пресс-конференции начальник полиции Капитолия Дж. Томас Мангер, около 9:15 утра по местному времени мужчина въехал на черном пикапе на тротуар возле Библиотеки Конгресса, после чего в полицию поступил экстренный вызов.

Когда прибыла полиция, мужчина сказал, что у него есть бомба, и один из офицеров заметил в его руке нечто, похожее на детонатор.

Было неясно, действительно ли этот человек имел при себе взрывчатку.

После многочасовых переговоров и эвакуации нескольких правительственных зданий в этом районе мужчина сдался полиции. По словам представителя правоохранительных органов, мужчина сдался мирно.

В настоящее время полиция не знает мотивов мужчины.

По словам представителя правоохранительных органов, мужчина, в котором узнали 50-летнего жителя города Гровер в штате Северная Каролина по имени Флойд Рэй Роузберри, делал антиправительственные заявления.

Представитель Facebook подтвердил, что компания удалила видеотрансляцию, которую мужчина вел из пикапа. В ней он требовал встречи с президентом Джо Байденом или его представителем. Он называл себя "патриотом" и выражал недовольство демократами. Он неоднократно заявлял, что не хочет никого убивать или причинять вред, но предупреждал о взрыве, если в него выстрелит полиция, не приводя при этом никаких доказательств.

Напомним, 3 августа сотрудники полиции застрелили злоумышленника, который пытался попасть в здание Пентагона.

Перед этим, 2 апреля, мужчина на авто, пытаясь прорваться к Капитолию, осуществил таран авто с полицейскими.

Ранее, 6 января, у Конгресса США состоялись массовые акции протеста, которые вылились в штурм здания Капитолия. В результате беспорядков погибли 5 человек, в том числе 1 правоохранитель.