Правоохранители пришли с обысками в один из департаментов КГГА

Предварительный размер убытков местному бюджету составляет более 30 млн гривень.

Правоохранители пришли с обысками в один из департаментов КГГА
КМДА

Подольская окружная прокуратура города Киева вместе с СБУ осуществила обыски в помещениях Департамента строительства и жилищного обеспечения КГГА.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, обыски также прошли в коммунальном предприятии по содержанию и эксплуатации жилищного фонда специального назначения "Спецжитлофонд", коммунальном предприятии "Житлоинвестбуд-УКБ" и в офисах подрядных организаций.

"Следствием установлено, что в течение 2019-2021 годов группой лиц, из числа руководителей Департамента строительства и жилищного обеспечения КГГА, КП «Спецжилфонд», КП «Житлоинвестбуд-УКБ» проведены подконтрольные тендерные закупки и привлечены аффилированные с участниками группы подрядные предприятия для выполнения строительства дошкольного учебного заведения в Святошинском районе, прокладки наружных инженерных сетей к жилому дому на пересечении улиц Милютенко и Шолом-Алейхема в Деснянском районе, выполнения строительно-монтажных работ по реконструкции территории производственно-складской базы под строительство жилых домов и складских зданий в Соломенском районе, реконструкции дома на бульваре Кольцова в Святошинском районе и других объектов в столице", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в целом указанной группой лиц по результатам проведенных подконтрольных закупок перечислено в пользу аффилированных подрядчиков более 250 млн гривень.

При этом, как установлено следствием, работы на указанных и других объектах строительства проведены по завышенным ценам, частично не проведены или выполнены некачественно, с нарушением требований ГСН.

Предварительный размер убытков местному бюджету составляет более 30 млн гривень.

Напомним, что 16 августа состоялись обыски в транспортном департаменте КГГА,18 серпня - в Департаменте образования и науки КГГА.

Столичные власти считают следственные действия, "парализующие работу коммунальных предприятий и структурных подразделений городской власти" давлением на КГГА. Мэр Киева Виталий Кличко считает, что эти действия направлены на дискредитацию власти Киева и его лично, а конечной целью является его увольнение с должности главы КГГА.

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