МОЗ предлагает помечать стикерами помещения с вакцинированным персоналом

"Так вы расскажете всем о том, что здесь заботятся как о сотрудниках, так и о посетителях".

Министерство здравоохранения Украины предлагает обозначать стикерами помещения с вакцинированным персоналом. Это может касаться кафе, ресторанов и любых предприятий.

Об этом сообщила пресс-служба МОЗ в телеграм-канале.

"Отмечайте свои помещения яркими стикерами о том, что ваши сотрудники привиты от COVID-19. Скачать и распечатать наклейки можно по ссылке: bit.ly/vaccination_stickers. Вакцинированные коллективы могут расклеить у себя наклейки с надписями "Мы вакцинированы от COVID-19", "У нас безопасно!", "Давай и ты!". Так вы расскажете всем о том, что здесь заботятся как о сотрудниках, так и о посетителях", - говорится в сообщении.

Также в МОЗ напомнили, что, если в организации есть более 50 желающих вакцинироваться - их может прививать мобильная бригада. Запись по телефону контакт-центра МОЗ 0800 60 20 19.

Напомним, ранее сообщалось, что МОЗ не планирует ключевых изменений в постановлении о карантине. В случае увеличения заболеваемости будет действовать адаптивный карантин с поэтапным зонированием регионов, в зависимости от уровня эпидемиологической опасности. Но предусматриваются определенные ограничения для невакцинированных граждан. Учреждениям и ТРЦ разрешат работать при условии вакцинации 80% сотрудников.

МОЗ также предупредил о возможности закрытия общежитий с невакцинированными обитателями.