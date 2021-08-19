МОЗ предлагает помечать стикерами помещения с вакцинированным персоналом

"Так вы расскажете всем о том, что здесь заботятся как о сотрудниках, так и о посетителях".

МОЗ предлагает помечать стикерами помещения с вакцинированным персоналом
Фото: МОЗ

Министерство здравоохранения Украины предлагает обозначать стикерами помещения с вакцинированным персоналом. Это может касаться кафе, ресторанов и любых предприятий.

Об этом сообщила пресс-служба МОЗ в телеграм-канале.

"Отмечайте свои помещения яркими стикерами о том, что ваши сотрудники привиты от COVID-19. Скачать и распечатать наклейки можно по ссылке: bit.ly/vaccination_stickers. Вакцинированные коллективы могут расклеить у себя наклейки с надписями "Мы вакцинированы от COVID-19", "У нас безопасно!", "Давай и ты!". Так вы расскажете всем о том, что здесь заботятся как о сотрудниках, так и о посетителях", - говорится в сообщении.

Также в МОЗ напомнили, что, если в организации есть более 50 желающих вакцинироваться - их может прививать мобильная бригада. Запись по телефону контакт-центра МОЗ 0800 60 20 19.

Напомним, ранее сообщалось, что МОЗ не планирует ключевых изменений в постановлении о карантине. В случае увеличения заболеваемости будет действовать адаптивный карантин с поэтапным зонированием регионов, в зависимости от уровня эпидемиологической опасности. Но предусматриваются определенные ограничения для невакцинированных граждан. Учреждениям и ТРЦ разрешат работать при условии вакцинации 80% сотрудников.

МОЗ также предупредил о возможности закрытия общежитий с невакцинированными обитателями.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Послы стран НАТО соберутся на заседание из-за обострения ситуации в АфганистанеПослы стран НАТО соберутся на заседание из-за обострения ситуации в Афганистане
В Чопе задержали беженца, который защищал права уйгуров, его могут выдать Китаю, - активистВ Чопе задержали беженца, который защищал права уйгуров, его могут выдать Китаю, - активист
Из-за хаоса в аэропорту Афганистана погибли пять человек
РоSSийские оккупанты пять раз обстреляли позиции ОС на ДонбассеРоSSийские оккупанты пять раз обстреляли позиции ОС на Донбассе
Зеленский утвердил новую награду "Национальная легенда Украины"Зеленский утвердил новую награду "Национальная легенда Украины"
Блок рекламы


Похожие новости
Минздрав предупредил о возможности закрытия общежитий с невакцинированными жителямиМинздрав предупредил о возможности закрытия общежитий с невакцинированными жителями
"УДАР" Кличко предлагает направить деньги от МВФ на поддержку бизнеса, пострадавшего из-за карантина"УДАР" Кличко предлагает направить деньги от МВФ на поддержку бизнеса, пострадавшего из-за карантина
Ткаченко предлагает профинансировать ремонт башни замка в Каменце-Подольском из резервного фондаТкаченко предлагает профинансировать ремонт башни замка в Каменце-Подольском из резервного фонда
Франция разрешила вакцинированным украинцам поездки на свои заморские территории без специальной визыФранция разрешила вакцинированным украинцам поездки на свои заморские территории без специальной визы
Мэр Днепра пообещал вакцинированным горожанам бесплатный проезд в электротранспорте и метроМэр Днепра пообещал вакцинированным горожанам бесплатный проезд в электротранспорте и метро
Тимошенко предлагает вынести на заседание СНБО и вопрос стоимости газаТимошенко предлагает вынести на заседание СНБО и вопрос стоимости газа
Мэр Кропивницкого предлагает развернуть мобильные пункты вакцинации в автобусах и троллейбусахМэр Кропивницкого предлагает развернуть мобильные пункты вакцинации в автобусах и троллейбусах
Латвия предлагает предоставить Украине ПДЧ в НАТО в обмен на "Северный поток"Латвия предлагает предоставить Украине ПДЧ в НАТО в обмен на "Северный поток"
В Китае невакцинированным собираются запретить ходить в супермаркеты и ездить в общественном транспортеВ Китае невакцинированным собираются запретить ходить в супермаркеты и ездить в общественном транспорте
Кабмин предлагает принять санкции в отношении Лукашенко и ТОП-чиновников БеларусиКабмин предлагает принять санкции в отношении Лукашенко и ТОП-чиновников Беларуси
Последние новости
Подгружаем последние новости