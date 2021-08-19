Оккупанты шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе
Один военнослужащий ВСУ получил ранения, несовместимые с жизнью.
С начала этого периода, 19 августа, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
В направлении Новоалександровки роSSийские наемники вели огонь из стрелкового оружия. У Крымского противник обстрелял наши позиции из минометов 120-го калибра. Недалеко от Нью-Йорка враг вел огонь из станковых противотанковых гранатометов.
Вблизи Невельского оккупанты применили станковые противотанковые гранатометы и стрелковое оружие. В районе населенного пункта Красногоровка вооруженные формирования РФ открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
В результате вражеского обстрела один военный получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью. На обстрелы противника наши защитники открывали ответный огонь.
Напомним, сегодня от пули снайпера погиб львовянин, военнослужащий службы по контракту, командир мотопехотного отделения военной части А0998 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила Василий Островский.