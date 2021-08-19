Оккупанты шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Один военнослужащий ВСУ получил ранения, несовместимые с жизнью.

Оккупанты шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

С начала этого периода, 19 августа, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В направлении Новоалександровки роSSийские наемники вели огонь из стрелкового оружия. У Крымского противник обстрелял наши позиции из минометов 120-го калибра. Недалеко от Нью-Йорка враг вел огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Невельского оккупанты применили станковые противотанковые гранатометы и стрелковое оружие. В районе населенного пункта Красногоровка вооруженные формирования РФ открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

В результате вражеского обстрела один военный получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью. На обстрелы противника наши защитники открывали ответный огонь.

Напомним, сегодня от пули снайпера погиб львовянин, военнослужащий службы по контракту, командир мотопехотного отделения военной части А0998 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила Василий Островский.

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