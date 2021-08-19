Заместителю директора киевского КП "Спортивный комплекс" сообщили о подозрении в халатности

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении заместителю директора киевского коммунального предприятия "Спортивный комплекс".

Об этом сообщается на сайте ГБР.

По версии следователей, он организовал закупку тепловых насосов во время реконструкции оздоровительного комплекса в Киеве , что не было предусмотрено проектно-сметной документацией. В результате территориальной общине Киева был нанесен ущерб на 6,9 млн гривен.

Действия менеджера квалифицировали по ч. 2 ст. 367 УК Украины - служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия.