Заместителю директора киевского КП "Спортивный комплекс" сообщили о подозрении в халатности

Инкриминируют необоснованную закупку тепловых насосов.

Заместителю директора киевского КП "Спортивный комплекс" сообщили о подозрении в халатности
Фото: dbr.gov.ua

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении заместителю директора киевского коммунального предприятия "Спортивный комплекс".

Об этом сообщается на сайте ГБР.

По версии следователей, он организовал закупку тепловых насосов во время реконструкции оздоровительного комплекса в Киеве, что не было предусмотрено проектно-сметной документацией. В результате территориальной общине Киева был нанесен ущерб на 6,9 млн гривен.

Действия менеджера квалифицировали по ч. 2 ст. 367 УК Украины - служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия.

КП "Спортивный комплекс" объединяет несколько спортивных объектов Киева, в частности водноспортивную базу на Трухановом острове, спорткомплекс "Атлет", велотрек, стадион на Русановке и тому подобное. Единственный оздоровительный комплекс среди этих объектов относится к детско-юношеской спортивной школе "Ринг" и расположен на Радужной улице в Днепровском районе Киева.

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