Заместителю директора киевского КП "Спортивный комплекс" сообщили о подозрении в халатности
Инкриминируют необоснованную закупку тепловых насосов.
Государственное бюро расследований сообщило о подозрении заместителю директора киевского коммунального предприятия "Спортивный комплекс".
Об этом сообщается на сайте ГБР.
По версии следователей, он организовал закупку тепловых насосов во время реконструкции оздоровительного комплекса в Киеве, что не было предусмотрено проектно-сметной документацией. В результате территориальной общине Киева был нанесен ущерб на 6,9 млн гривен.
Действия менеджера квалифицировали по ч. 2 ст. 367 УК Украины - служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия.
КП "Спортивный комплекс" объединяет несколько спортивных объектов Киева, в частности водноспортивную базу на Трухановом острове, спорткомплекс "Атлет", велотрек, стадион на Русановке и тому подобное. Единственный оздоровительный комплекс среди этих объектов относится к детско-юношеской спортивной школе "Ринг" и расположен на Радужной улице в Днепровском районе Киева.