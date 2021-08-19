ЕС официально признал украинские COVID-сертификаты в "Дії"

Как все будет работать, и когда украинцы смогут путешествовать с сертификатами в "Дії", расскажут завтра.

ЕС официально признал украинские COVID-сертификаты в "Дії"
Фото: facebook.com/Aleksey Vyskub

Европейский Союз официально признал, что украинские COVID-сертификаты в приложении "Дія" соответствуют европейским.

Об этом в четверг, 19 августа, сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

"Украинцы снова смогут безопасно путешествовать без ограничений, которые вызвала пандемия", - отмечают в министерстве.

Во время брифинга в пятницу, 20 августа, представители Минцифры, Минздрава и ЕС расскажут о проекте, его технической части, как все будет работать, и когда украинцы смогут путешествовать с сертификатами в "Дії".

Напомним, первые COVID-сертификаты для вакцинированных появились в "Дії" в начале июля. 2 июля Кабинет министров опубликовал постановление о введении сертификата. Цифровые COVID-сертификаты в "Дії" и их копии в бумажной форме имеют одинаковую юридическую силу.

4 августа сообщалось, что украинские COVID-сертификаты прошли техническое оценивание в ЕС.

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