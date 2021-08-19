Минздрав просит усилить контроль за соблюдением карантина в Украине

"Сейчас ситуация с коронавирусной болезнью в Украине контролируется, но мы видим тенденцию к росту".

Минздрав просит усилить контроль за соблюдением карантина в Украине
Фото: news.dtkt.ua

По результатам анализа эпидемической ситуации, состояния тестирования на COVID-19 и темпов проведения вакцинации, а также для сдерживания распространения болезни, в Украине усилят контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Отмечается, что соответствующее письмо сегодня Минздрав направил главам областных и Киевской городской государственных администраций, руководителям областных структурных подразделений по вопросам здравоохранения, Национальной полиции, Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

"Сейчас ситуация с коронавирусной болезнью в Украине контролируется, но мы видим тенденцию к росту и должны понимать, что не время расслабляться. Победить эпидемию можно, только прилагая совместные усилия. Каждый может носить маски, дистанцироваться от других и получить прививки. Главное - помнить, что эти шаги приближают нас к нормальной доэпидемической жизни", - подчеркнул министр здравоохранения Виктор Ляшко.

В Минздраве отметили, что в условиях пандемии граждане должны соблюдать противоэпидемические мероприятия, определенные постановлением Кабинета министров от 9 декабря 2020 года №1236:

  • носить маски в общественных зданиях и сооружениях, в общественном транспорте, при проведении массовых мероприятий;

  • соблюдать физическую дистанцию;

  • соблюдать требования по количеству пассажиров в общественном транспорте

  • соблюдать режим самоизоляции лицами, подлежащими самоизоляции.

Медицинские работники, оказывающие помощь больным ковидом, должны выполнять требования отраслевых стандартов медицинской помощи "Коронавирусная болезнь (COVID-19)", утвержденные приказом Минздрава от 28 марта 2020 № 722:

  • выявлять новые случаи заболеваний;

  • доставлять лиц, соответствующих критериям подозрительного случая, на тестирование на COVID-19;

  • регистрировать и мониторить случаи инфицирования и заболевания;

  • осуществлять эпидемиологический надзор и медицинское сопровождение за лицами, находящимися на амбулаторно-поликлиническом лечении и за лицами которые были в тесном контакте с лицом с подтвержденным случаем на COVID-19;

  • организовать оказание первичной медицинской и амбулаторно-поликлинической помощи лицам с подозрением на COVID-19 и пациентам с легким течением COVID-19;

  • обеспечивать стационарное лечение пациентов в случаях средней тяжести и тяжелого течения COVID-19.

"Кроме того, должны быть обновленные маршруты ежедневного забора и доставки образцов биологического материала из пунктов забора в лаборатории, что проводят исследования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции. Напомним, что имеющийся запас тестов позволяет сделать более 2 млн исследований. Еще есть 2,3 млн экспресс-тестов. Для непрерывной возможности качественного тестирования на COVID-19 ожидаются еще поставки реагентов для проведения 4 миллионов ПЦР исследований и, как минимум, 2.8 млн быстрых тестов на определение антигена", - отметили в Минздраве.

Напомним, Кабинет министров принял решение продлить карантин и режим чрезвычайной ситуации до 1 октября 2021 года.

Адаптивный карантин действовал до конца августа, однако Минздрав обратился с просьбой продлить его. С 5 августа, согласно постановлению Кабмина, изменились связанные с карантином правила пересечения границы и контрольных пунктов въезда-выезда.

Адаптивный карантин предусматривает разделение страны на зоны в зависимости от уровня заболеваемости. Сейчас вся страна находится в зеленой зоне, данные из Крыма отсутствуют.

Ранее также сообщалось, что Минздрав позволит работать во время карантина заведениям и ТРЦ при вакцинации 80% работников.

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