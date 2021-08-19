Организаторы: декорации на Майдане должны были показать всю историю Украины, в том числе - Революцию Достоинства

Организаторы уверяют, что власти Киева были проинформированы о монтаже декораций и их содержании.

Декорации, которые 17 августа установили на аллее Небесной сотни в Киеве , были частью выставки об истории Украины со времен Киевской Руси и до наших дней. Важной частью ее была память о Революцию Достоинства, пишет LIGA.net со ссылкой на комментарий организаторов мероприятия.

Они подчеркнули, что власти Киева была проинформирована о монтаже декораций и их содержании.

«Один из заместителей Кличко присутствовал на многочисленных совещаниях, где обсуждалась творческая концепция постановки и монтаж декораций. На запросы организаторов о том, нужны ли какие-то разрешительные документы от горвласти, был получен ответ - нет», - утверждают организаторы.

Вся постановка имела локации, посвященные периоду Киевской Руси, казачества, кошмарам Голодомора, Чернобыльской трагедии, 1991-м - году провозглашения Независимости, победам украинских спортсменов и революциям, состоявшимся в независимой Украине. Одним из самых эмоциональных и ключевых моментов должна была стать реконструкция трагических событий Революции Достоинства 2013-2014 годов.

Для этого планировали с помощью «субъективной камеры» перевести взгляд зрителей от реконструкции к мемориалу, к реальным фотографиям погибших героев и к реальной брусчатке, которая хранит память тех событий.

«Это место в центре Киева было выбрано именно потому, что мы хотели подчеркнуть важность улицы Институтской для исторической памяти украинцев», - пояснили представители съемочной группы.

Что касается комнаты с «советским интерьером», то она символизировала типовую квартиру в 1991 году: по телевизору показывают трансляцию Верховной Рады, где провозглашают Акт Независимости, в соседней комнате болельщик радуется победе киевского «Динамо».

«А рядом с импровизированными автоматами с газированной водой звучит легендарная «Червона Рута», - рассказали организаторы.