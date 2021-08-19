?Президент Афганистана Гани, сбежавший после захвата страны талибами, записал видеообращение

Он пообещал в ближайшее время вернуться в страну.

Президент Афганистана Ашраф Гани, который сбежал после захвата страны талибами, записал видеообращение, в котором пообещал вернуться в страну.

Он также заявил, что не воровал деньги из государственной казны.

"Меня обвиняют в том, что я забрал с собой деньги, но это все - ложь. Я уехал из страны в одной рубашке, тюрбане и туфлях. Смог взять только несколько книг в одной сумке", - рассказал Гани.

При этом он отметил, что выехал из Афганистана не по своей воле, а его заставили это сделать. Гани пояснил, что "не хотел стать причиной кровопролития в столице".

Также он сообщил, что находился во дворце, когда боевики "Талибана" зашли в Кабул. Гани пообещал, что в ближайшее время вернется в страну и будет прилагать усилия "для достижения справедливости для афганцев".

Напомним, талибы начали захватывать власть в провинциях на фоне вывода американских войск из Афганистана. В воскресенье "Талибан" зашел в пригород Кабула, перед тем несколько недель он захватывал столицы провинций. Захват власти в Афганистане сопровождается большим количеством жертв среди гражданского населения. Другие государства массово эвакуируют своих граждан.

Президент Афганистана Ашраф Гани уехал из страны. Первый вице-президент, экс-глава разведки страны Амрулла Салех заявил, что после побега Гани он является главой государства и призвал к сопротивлению талибам.

Министр обороны Афганистана Бисмилля Хан Мохаммади призвал Интерпол арестовать президента Гани, который бежал из страны. Мохаммади считает, что Гани "продал родину".