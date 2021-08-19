За пять лет в Европе побывали вдвое больше украинцев, чем на курортах Египта и Турции

16% украинцев не выезжали из своего населенного пункта за этот период.

?За пять лет в Европе побывали вдвое больше украинцев, чем на курортах Египта и Турции
Фото: Politeka

За последние пять лет в странах Европейского Союза побывали вдвое больше украинцев, чем на курортах Египта, Турции и других стран.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса группы "Рейтинг" ко Дню Независимости, который имеет целью определить особенности мышления и позиции нового поколения украинцев, выросшего после распада СССР.

9% опрошенных ездили в Европу много раз, 21% - несколько, 70% - никогда. В то же время на курорты ездили 3%, 13% и 84% соответственно. В страны СНГ также ездят редко - 87% украинцев там не были никогда.

Отмечается, что чаще всего путешествует Поколение независимости. Так, в Европе побывали половина из тех, кому 25-30 лет, и более трети из тех, кому 16-24. Также представители Поколения Независимости часто ездят по Украине - более 60%. Однако, даже среди них более 70% никогда не были на курортах, и более 80% - в странах СНГ.

Жители Киева чаще ездят и в Европу, и на курорты, и в страны СНГ. Также часто в Европу ездят жители западных областей, особенно закарпатцы - 62% из которых сказали, что ездили в страны ЕС. А в страны СНГ чаще всего путешествуют одесситы и жители приграничных с Россией областей - Луганской, Харьковской, Сумской.

16% украинцев никогда не выезжали из своего населенного пункта за последние пять лет. Это в большей степени бедные, старшие люди и жители сел. Треть были в другом городе или селе Украины один или несколько раз, половина - ездят часто по Украине.

Согласно опросу, наиболее интересные сферы для украинцев - это путешествия, спорт, здоровый образ жизни, музыка и саморазвитие - их выбрали от четверти до трети респондентов. Меньше украинцев интересует мода (всего 3%), не слишком привлекают внимание - религия, история, политика (8-9%). Умеренный уровень интереса по экологии, кулинарии, технологиям, экономике и кино (12-19%).

Поколение Независимости также больше всего интересует спорт, путешествия, музыка и саморазвитие. Характерно, что музыка наиболее интересна для молодежи 16-24 лет. С возрастом растет важность здорового образа жизни: среди тех, кому от 40 лет, его выбирали около 40%. Мужчинам более интересен спорт (48%), женщинам - путешествия (39%), кулинария (26%) и здоровый образ жизни (36%). Можно сказать, что женщины больше заботятся о своем здоровье, они чаще проходят медосмотр, чем мужчины (чаще всего это делают женщины в возрасте 23-30 лет). Но в целом половина украинцев ответили, что не ходят на медосмотры, а обращаются к врачу, только когда что-то беспокоит.

Самым старшим (61+) также интересна политика и экономика (18%), что почти не интересует молодых (всего 4-10%). Также после 50 лет в сферу интересов частично входит религия (12%). Еще с возрастом растет интерес к экологии - как сферу интересов ее выбирают 20-26% из тех, кому за 50 лет. Зато после 50 лет теряется интерес к технологиям.

Напомним, 11 июня 2017 года вступил в силу безвизовый режим между Украиной и Евросоюзом, который позволяет украинцам находиться на территории стран ЕС не более 90 дней в течение 180-дневного периода. Также граждане Украины могут посетить по биометрическим паспортам еще четыре государства, которые входят в шенгенскую зону, но не находятся в составе Евросоюза: Швейцарию, Норвегию, Исландию и Лихтенштейн.

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