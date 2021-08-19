Порошенко и Кучма возглавили рейтинг политиков, которые сделали больше всего для Украины - опрос

На третьем месте - Чорновил.

Порошенко и Кучма возглавили рейтинг политиков, которые сделали больше всего для Украины - опрос
Фото: president.gov.ua

Пятый президент Петр Порошенко и второй президент Леонид Кучма возглавили рейтинг политиков, которые, по мнению граждан Украины, сделали больше всего для укрепления государственности и суверенитета Украины.

Об этом свидетельствует опрос, который проводился фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

Вопрос был открытым, то есть респонденты должны были сами назвать имена одного или нескольких политиков. Результаты получились следующими (приведены только те варианты ответа, которые назвали 1% и более респондентов)

Имя

политика%

Петр Порошенко

10,2

Леонид Кучма

10,0

Вячеслав Чорновил

8,5

Леонид Кравчук

6,1

Владимир Зеленский

5, 6

Виктор Ющенко

5,4

Юлия Тимошенко

4,6

Виктор Янукович

2,2

Юрий Бойко

2,0

Левко Лукьяненко

1,2

Николай Азаров

1,1

Нет таких

23,0

Затрудняюсь ответить

24,8

Затруднились ответить

1,1

Опрос проводился 29 июля - 4 августа. Социологи опросили 2019 респондентов, теоретическая погрешность не превышает 2,3%.

Напомним, что в рейтинге президентов Украины, составленном на основе опроса группы "Рейтинг", Кучма занял первое место с 23%, а Порошенко стал только третьим, уступив Зеленскому.

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