Порошенко и Кучма возглавили рейтинг политиков, которые сделали больше всего для Украины - опрос
На третьем месте - Чорновил.
Пятый президент Петр Порошенко и второй президент Леонид Кучма возглавили рейтинг политиков, которые, по мнению граждан Украины, сделали больше всего для укрепления государственности и суверенитета Украины.
Об этом свидетельствует опрос, который проводился фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.
Вопрос был открытым, то есть респонденты должны были сами назвать имена одного или нескольких политиков. Результаты получились следующими (приведены только те варианты ответа, которые назвали 1% и более респондентов)
|
Имя
|
политика%
|
Петр Порошенко
|
10,2
|
Леонид Кучма
|
10,0
|
Вячеслав Чорновил
|
8,5
|
Леонид Кравчук
|
6,1
|
Владимир Зеленский
|
5, 6
|
Виктор Ющенко
|
5,4
|
Юлия Тимошенко
|
4,6
|
Виктор Янукович
|
2,2
|
Юрий Бойко
|
2,0
|
Левко Лукьяненко
|
1,2
|
Николай Азаров
|
1,1
|
Нет таких
|
23,0
|
Затрудняюсь ответить
|
24,8
|
Затруднились ответить
|
1,1
Опрос проводился 29 июля - 4 августа. Социологи опросили 2019 респондентов, теоретическая погрешность не превышает 2,3%.
Напомним, что в рейтинге президентов Украины, составленном на основе опроса группы "Рейтинг", Кучма занял первое место с 23%, а Порошенко стал только третьим, уступив Зеленскому.