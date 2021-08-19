Нацсовет будет просить суд забрать лицензию у телеканала "Наш"

Последней каплей стал эфир с Симоненко.

Нацсовет будет просить суд забрать лицензию у телеканала "Наш"
Фото: Наш

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания обратится в суд с иском об аннулировании лицензии ООО "Наш 365" (канал "Наш").

Об этом сообщается на сайте Нацсовета.

Таким образом канал хотят наказать за эфир с коммунистом Петром Симоненко 4 мая 2021 года, во время которого бывший депутат, в частности, враждебно высказывался о Православной церкви Украины, а украинские власти называл фашистскими.

"Участник передачи Петр Симоненко является лидером запрещенной в Украине Коммунистической партии Украины (первый секретарь ЦК КПУ с 19.06.1993), народный депутат Украины с II по VII созыв, что значительно усиливает способность влияния распространения языка вражды на аудиторию телеканала по сравнению с возможными аналогичными высказываниями лиц, которые не являются политическими, религиозными, общественными деятелями или журналистами", - заявили в Нацсовете.

За последние несколько месяцев "Наш" получил от Нацсовета по меньшей мере четыре предупреждения и три штрафа за подобные нарушения.

Телеканал "Макси ТВ", который осуществляет ретрансляцию "Нашего", за этот же эфир с Симоненко оштрафован на 119 тысяч гривен.

Кроме штрафных санкций Нацсовет назначил проверки обоим каналам Евгения Мураева ( "Наш" и "Макси ТВ") из-за эфира с Еленой Бондаренко.

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