Испания не пустила на техобслуживание в свой порт роSSийские военные корабли

Суда должны были дозаправиться в Сеуте и пополнить запасы продовольствия.

Испания не пустила на техобслуживание в свой порт роSSийские военные корабли
Фото: Европортал

Министерство иностранных дел Испании не дало согласия РоSSии о заходе в порт города Сеута (испанского полуексклава в Северной Африке) двух военных кораблей - большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" и спасательного буксирного судна "Алтай".

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на испанские СМИ.

Газета Confidencial, ссылаясь на официальные источники, утверждает, что речь шла о трехдневным визите, который должен был начаться 18 августа. РоSSийские корабли должны были дозаправиться в Сеуте и пополнить запасы продовольствия. Одновременно планировалось, что члены экипажей могли посетить город.

Отмечается, что просьба о заходе кораблей была направлена Россией еще в начале лета. В ответ испанское МИД запросило информацию о маршруте и цели их плавания, на что роSSийская сторона не ответила. Испания, в свою очередь, не ответила на роSSийскую просьбу и не позволила судам зайти в порт.

Мадридский журналист Игнасио Рейес, который специализируется на военной тематике напомнил, что ранее суда ВМС РоSSии останавливались в Сеуте достаточно регулярно. Однако, в последние годы эти меры вызвали критику со стороны союзников Испании по НАТО и Евросоюза. Так, Европарламент попросил испанское правительство объяснить, насколько его "гостеприимство" по отношению к русским согласуется с санкциями ЕС, наложенными по аннексии Крыма.

Несогласие с заходом роSSийских кораблей неоднократно также выражала Великобритания, учитывая, что Сеута находится недалеко от ее военно-морской базы в Гибралтаре. Лондон считает, что роSSийский флот может использовать стоянку для сбора информации об этой базе.

Напомним, в 2017 году власти Испании сообщили о вмешательстве групп с РФ во время референдума о независимости Каталонии с целью дестабилизации испанского государства.

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