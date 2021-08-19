Италия созывает саммит G20 из-за ситуации в Афганистане

Встречу планируется провести в октябре в Риме.

Италия созывает саммит G20 из-за ситуации в Афганистане
Маріо Драгі
Фото: www.ultimenotizie.tv

Премьер-министр Италии Марио Драги сейчас работает над организацией внеочередного саммита "Большой двадцатки" (G20) в связи с ситуацией в Афганистане после захвата власти радикальным движением "Талибан".

Об этом сообщает Reuters.

Как известно, в этом году Италия главует в G20. Саммит планируется провести в октябре в Риме. Ожидается, что Драги обсудит этот вопрос с президентом РоSSии Владимиром Путиным в четверг.

Ранее президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время телефонного разговора договорились об организации на следующей неделе виртуального саммита G7 для обсуждения темы Афганистана.

Напомним, талибы начали захватывать власть в провинциях на фоне вывода американских войск из Афганистана. В воскресенье "Талибан" зашел в пригород Кабула, перед тем несколько недель он захватывал столицы провинций. Захват власти в Афганистане сопровождается большим количеством жертв среди гражданского населения. Другие государства массово эвакуируют своих граждан.

Президент Афганистана Ашраф Гани уехал из страны. Первый вице-президент, экс-глава разведки страны Амрулла Салех заявил, что после побега Гане он является главой государства и призвал к сопротивлению талибам.

Президент США Байден заявил, что Соединенные Штаты не будут участвовать в боевых действиях на территории Афганистана, если афганцы сами не готовы бороться с экстремистами. Он сказал, что страну смогут безопасно покинуть все, кто сотрудничал с США. Пентагон пообещал в течение двух недель поддерживать безопасность в аэропорту Кабула.

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