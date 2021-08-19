В Запорожский горсовет пришли с обысками

Обыски проводят по делу о растрате имущества.

В Запорожском городском совете в кабинетах мэра, советников, в райадминистрациях, коммунальных заведениях проходит серия обысков.

Об этом сообщили в областном управлении Национальной полиции, передает Укринформ.

"Следователи следственного управления ГУНП в Запорожской области совместно с Управлением стратегических расследований и Запорожской областной прокуратурой проводят серию обысков у должностных лиц органов местного самоуправления в рамках открытого уголовного производства по ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины", - заявили в полиции.

Обыски проводятся непосредственно в помещении Запорожского городского совета, кабинетах главы и советников, в райгосадминистрациях, коммунальных заведениях.

В городском совете ситуацию пока не комментируют.

Как сообщали, 5 августа в Запорожье тысячи людей митинговали из-за конфликта в городском совете.

26 июля мэр Запорожья Владимир Буряк обратился в Верховную Раду Украины о роспуске Запорожского городского совета.