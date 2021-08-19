Зеленский наградит Меркель "Орденом Свободы" во время ее визита в Киев

Президент Владимир Зеленский наградит канцлера Германии Ангелу Меркель "Орденом Свободы" во время ее визита в Украину 22 августа.

Программа визита опубликована на сайте Бундестага.

Отмечается, что сначала Меркель возложит венок к мемориалу Вечной Славы на могиле Неизвестного солдата.

"Президент Украины Владимир Зеленский наградит канцлера Меркель "Орденом Свободы", высшим орденом заслуг в Украине. В дальнейшем совместном обсуждении будут оговорены вопросы двусторонних отношений и экономической политики, процесс реформ в Украине и выполнение Минских соглашений", - говорится в сообщении.

После обсуждения планируется совместная пресс-конференция Меркель и Зеленского. Также канцлер встретится с украинским премьером Денисом Шмыгалем в правительственном дворце.

Напомним, 22 августа Меркель приедет в Украину, но еще не известно, останется ли она на саммит Крымской платформы, который состоится 23 августа, и празднование Дня Независимости 24 августа. Перед визитом в Киев она заедет в РоSSию, где встретится с Владимиром Путиным.

Меркель в последний раз была в Москве в январе 2020 года, а в Киеве - в ноябре 2018 года.

Меркель уйдет с должности канцлера Германии после выборов в Бундестаг, которые состоятся в сентябре. После отставки будет получать ежемесячную пенсию в размере около 15 тысяч евро. Это примерно в десять раз больше средней пенсии в Германии.

Предшественник Меркель на посту канцлера Герхард Шредер на пенсии пошел работать в "Роснефть", где его годовое вознаграждение составляет 600 тысяч долларов.