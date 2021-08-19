В конкурсе на должность главы НСЗУ будут участвовать четыре человека

Несмотря на то, что Минздрав обещал привлечь новые лица, все четыре участника - сотрудники НСЗУ.

В конкурсе на должность главы Национальной службы здоровья Украины примут участие четыре человека.

Об этом говорится в списке кандидатов, допущенных к участию в конкурсе.

Несмотря на то, что Минздрав обещал привлечь новые лица, все четыре участника - сотрудники НСЗУ. Это Анна Фенчак (заместитель главы НСЗУ), Татьяна Бойко (ныне также заместитель главы) Дмитрий Самофалов (временно исполняет обязанности главы службы), и Оксана Сухорукова (директор департамента мониторинга).

По информации LB.ua, другие потенциальные кандидаты не успели податься из-за необходимости иметь сертификат о владении государственным языком.

Напомним, что 4 августа правительство объявило повторный конкурс на должность главы НСЗУ. Министр здравоохранения Виктор Ляшко говорил, что "ожидает кандидатуры для избрания достойного и амбициозного руководителя стратегического для системы здравоохранения ведомства с годовым бюджетом более 120 млрд грн".

Также Ляшко хотел видеть руководителя, "который "будет жить" медицинской реформой, программой медицинских гарантий и желанием развивать систему".

Напомним, в начале июля в Министерстве здравоохранения состоялись собеседования с кандидатами на должности главы НСЗУ. Сообщалось, что глава Минздрава решил снова перезапустить конкурс на эту должность.

Как известно, после увольнения в 2019 году Олега Петренко НСЗУ возглавляли временные руководители. После отставки Петренко провели конкурс, но действующий тогда министр Максим Степанов отклонил кандидатуры всех его участников, поэтому руководителя НСЗУ решили временно назначить по внеконкурсной процедуре. Обязанности главы службы возложили на Оксану Мовчан, а в августе 2020 года - на Андрея Виленского.

После отмены нормы о запрете проведения конкурсов на госслужбу, введенном в связи с пандемией, был объявлен в том числе конкурс на главу НСЗУ.

В апреле 2021 до финального этапа дошли Виленский, Бойко и Аристов, но после смены министра конкурс был перезапущен. Впрочем, в финал снова попали эти три кандидата.

14 июля Кабинет министров назначил Дмитрия Самофалова временно исполняющим обязанности главы НСЗУ.

Нацслужба здоровья была создана в конце декабря 2017 года. Она является важным органом в имплементации положений медицинской реформы. С ней должны подписывать соглашения больницы, врачи которых будут получать компенсацию из бюджета за каждого приписанного к ним пациента.