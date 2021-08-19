Сегодня на Донбассе погиб 41-летний львовянин Василий Островский (обновлено)

Он по контракту служил в 24-й ОМБр имени Короля Даниила.

Сегодня на Донбассе погиб 41-летний львовянин Василий Островский (обновлено)
Фото: Макс Левин

Украинский военный погиб на Донбассе сегодня, 19 августа. В результате вражеского обстрела он получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Как отмечается в утренней сводке, по состоянию на 7:00 зафиксировано уже три обстрела со стороны роSSийских оккупантов.

В частности, в направлении Новоалександровки враг вел огонь из стрелкового оружия. Около Крымского противник стрелял из минометов 120-го калибра.

Недалеко от Нью-Йорка оккупанты стреляли из станковых противотанковых гранатометов.

За прошедшие сутки в зоне ООС были зафиксированы три обстрела со стороны роSSийских наемников.

Так, вблизи Широкино противник открывал огонь из минометов 82-го калибра. Около Водяного на Приазовье роSSийские наемники обстреливали позиции украинских защитников из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

Неподалеку от Опытного враг вел огонь из минометов 120-го калибра.

Обновление. Сегодня, 19 августа, от пули снайпера погиб львовянин, военнослужащий службы по контракту, командир мотопехотного отделения военной части А0998 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила Василий Островский.

Об этом сообщил глава Львовской ОГА Максим Козицкий.

У 41-летнего погибшего остался малолетний сын.

Василий Островский
Фото: facebook.com/maks.kozytskyy
Василий Островский

Василий Островский - четвертая боевая потеря ВСУ с начала августа. 7 августа от обстрела с ПТРК под Донецком погиб младший сержант 58-й ОМПБр Ярослав Семеняка из Конотопского района Сумской области.

10 августа умер в госпитале от ранения, полученного в Донецкой области, боец 54-го отдельного разведывательного батальона ВСУ Алексей Кайданович из Новоград-Волынского Житомирской области.

16 августа от пули вражеского снайпера на фронте погиб старший солдат 28-й отдельной механизированной бригады Артем Мазур из Александрийского района Кировоградской области.

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