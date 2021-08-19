Самая крупная оппозиционная партия Канады включила в избирательную платформу безвиз с Украиной

Самая крупная оппозиционная Консервативная партия Канады обещает в случае победы на предстоящих федеральных выборах ввести безвизовый режим с Украиной.

Об этом говорится в избирательной платформе политсилы, сообщает Укринформ.

"Мы введем безвизовый режим для украинцев, посещающих Канаду", - говорится в документе.

Консерваторы также обещают "расширить и углубить экономические, политические, разведывательные и оборонные связи со странами Балтии и Украиной".

"Мы будем больше использовать закон Магнитского о санкциях, чтобы привлечь режим Владимира Путина к ответственности", - говорится в избирательной программе.

Внеочередные федеральные парламентские выборы в Канаде пройдут 20 сентября. В нынешнем созыве парламента Консервативная партия занимает второе место по количеству мандатов.

Напомним, Украина и Канада начали консультации по либерализации визового режима летом 2016 года.

Канада начала выдавать гражданам Украины многократные визы сроком на 10 лет и постепенно увеличивать пропорцию заявителей, которые получают такие долгосрочные разрешения на въезд. Также Канада упростила визовые требования для украинцев.

В то же время действующий тогда посол Канады Роман Ващук говорил, что об отмене виз речь не идет.