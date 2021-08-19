Ионова: рассмотрение апелляции на меру пресечения по делу "Кузни на Рыбальском" затягивают намеренно

Рассмотрение дела перенесли на 20 августа.

Ионова: рассмотрение апелляции на меру пресечения по делу "Кузни на Рыбальском" затягивают намеренно
Мария Ионова
Фото: Макс Требухов

Народный депутат из фракции «Европейская Солидарность» Мария Ионова считает, что власти намеренно затягивают рассмотрение апелляции на меру пресечения по так называемому делу «Кузни наРыбальском», в результате чего люди, которые построили военные корабли для ВМС ВСУ, будут встречать годовщину Независимости в СИЗО, а плоды их работы будут участвовать в параде.

«К сожалению, Зеленский и его 100-процентная прокуратура не может даже организовать судебный процесс. Судья так же обратила внимание прокуроров, что надо должным образом этот процесс организовать. Мало того, что они не смогли доставить человека на судебное заседание, они даже не смогли установить видео связь. Это издевательство, на самом деле, над человеком, над человеческим достоинством», - возмутилась Ионова под стенами Печерского суда.

«В то время, как Зеленский будет кичиться боевыми кораблями, руководитель этого производства и боевой генерал Павловский находятся за решеткой. И они 30-летие независимости будут встречать в заключении. Хотя я очень надеюсь, что на заседании, которое перенесли на 20 августа, будет изменена мера пресечения. Потому что стыдно за нашу страну, когда на весь мир будут показывать, а боевой генерал и человек, который отвечал и сделала эти корабли, будут сидеть за решеткой», - говорит Мария Ионова.

Она убеждена, что это месть Зеленского оппозиционному лидеру Петру Порошенко.

«Государственность, созидание государства не получается у Зеленского. То есть не может он простить, что он не может сделать, а восстановил и построил армию, Вооруженные Силы, сектор безопасности и обороны президент Порошенко после Революции Достоинства», - напомнила народный депутат.

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