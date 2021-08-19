Первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова опровергла проигрыш в суде дела о выговоре.

Об этом она написала в фейсбуке, сославшись на решение Киевского апелляционного суда.

В декабре 2020 года Рожкова обратилась в Соломенский районный суд Киева с просьбой признать незаконным и отменить два решения Совета НБУ: о выражении недоверия и о дисциплинарном взыскании в виде выговора.

В марте 2021 года суд отменил выговор, а претензии о выражении недоверия отклонил, решив, что это дело подлежит рассмотрению в порядке административного судопроизводства. 12 августа Киевский апелляционный суд подтвердил это решение.

Параллельно иск с аналогичным требованием отменить два решения Совета НБУ рассматривал Окружной административный суд Киева . В апреле 2021 года он также отменил выговор Рожковой, но 11 августа Шестой апелляционный административный суд это решение не подтвердил.

Он решил, что решение ОАСК было принято с нарушением норм процессуального права: работники НБУ не являются государственными служащими, а потому спор должен решаться по правилам гражданского судопроизводства, то есть в обычном суде.

На основании этого производство было закрыто.

"Иными словами, мы не проиграли в Шестом апелляционном суде. Шестой апелляционный суд отказался рассматривать это дело по существу и передал его в Киевский апелляционный, в котором решение в нашу пользу в качестве истцов осталось без изменений. Не только суд первой инстанции признал незаконным выговор, вынесенный Советом НБУ, - но и вторая инстанция (апелляция) подтвердила незаконность этого решения", - заявила Рожкова.

Напомним, 2 октября 2020 года Совет Национального банка объявил недоверие заместителям главы Нацбанка Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу.

Основанием для выговора Рожковой стало ее интервью, которое, по заключению Совета НБУ, негативно повлияло на имидж Национального банка и нарушило стратегию коммуникаций Нацбанка, в частности, политику "единого голоса".

В июне 2021 года Сологуба уволили из НБУ в связи с окончанием срока трудового договора. Рожкова остается в должности.