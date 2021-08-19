Шевченко: Для НБУ занимать пассивную позицию в отношении инфляции было бы ошибочным решением

Однако, по его словам, Нацбанк учитывает не только текущие вызовы, но и долгосрочные тенденции.

Шевченко: Для НБУ занимать пассивную позицию в отношении инфляции было бы ошибочным решением

6 лет назад Национальный банк Украины ввел монетарный режим инфляционного таргетирования, и за это время он доказал свою эффективность. Об этом заявил глава НБУ Кирилл Шевченко после круглого стола с участием представителей правительства, депутатов и международных партнеров.

По словам Шевченко, главные принципы такой политики - поддержание ценовой стабильности, независимости и прозрачности в проведении монетарной политики.

«Эти 6 лет доказали, что ориентир НБУ именно на низкую и стабильную инфляцию, а не на фиксированный валютный курс - эффективнее. Если сравнить колебания инфляции до введения инфляционного таргетирования и после, то прогресс очевиден», - отметил глава НБУ.

За это время было выдано больше кредитов, и они стали дешевле, на начало 2021 года международные резервы достигли восьмилетнего максимума - более 29 млрд долл., снизилась долларизация экономики и ее уязвимость по отношению к кризисам.

«Осуществлен существенный прогресс в валютной либерализации - все это является фундаментом для устойчивого экономического развития», - подчеркнул Шевченко.

Глава НБУ убежден, что Нацбанк не может себе позволить занимать пассивную позицию в отношении инфляции, как это делают центробанки развитых стран. Одним из таких решений стало недавнее повышение учетной ставки. В то же время Нацбанк учитывает не только текущие вызовы, но и долгосрочные тенденции.

«Мы четко осознаем, что мировая экономика меняется, появляются новые вызовы, в том числе инновационные и экологические. Поэтому НБУ активно участвует в разработке ряда инновационных законопроектов. Один из таких законов - «О платежных услугах». Также вместе с Минцифрой мы участвовали в разработке проекта закона «О виртуальных активах», - сообщил Шевченко.

Также НБУ вместе с другими центробанками обсуждает место зеленых финансов и начал работу над развитием такой системы в Украине. Кроме того, Нацбанк в сотрудничестве с международными партнерами готовит Концепцию регуляторных стимулов и Стратегию развития устойчивого финансирования, которые завершит в августе - октябре этого года.

Напомним, ранее эксперты назвали повышение учетной ставки НБУ позитивным сигналом для рынка и эффективным монетарным инструментом для борьбы с инфляцией.

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