Кулеба объявил полный состав участников "Крымской платформы"

Участие в учредительном саммите Крымской платформам 23 августа примут представители 44 государств и организаций, из них - 14 глав государств, правительств и ЕС .

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил на брифинге 19 августа.

"Объявляю полный состав участников учредительного саммита "Крымской платформы". Вы увидите, какая титаническая дипломатическая работа была проведена за все полтора года. Мы начинали с одного документа на нескольких страницах, который описывал концепцию "Крымской платформы". Безусловно, в последние дни возможны точечные изменения, но они будут незначительными", - сказал глава МИД .

На уровне президентов будут представлены Латвия, Литва, Эстония, Польша , Венгрия, Словакия, Словения, Молдова, Финляндия. Также примет участие президент Европейского Совета.

На уровне премьер-министров будут представлены Румыния, Грузия, Хорватия, Швеция.

Два государства будут представлены на уровне глав парламентов - Швейцария и Чехия. От 14 государств приедут главы МИД: Турция, Франция, Германия, Испания , Италия, Бельгия, Австрия, Нидерланды, Люксембург, Ирландия, Дания, Болгария, Черногория, Северная Македония.

От Британии и Португалии участие в саммите примут министры обороны. США представит министр транспорта, Норвегию - госсекретарь МИД.

Европейскую комиссию будет представлять вице-президент Валдис Домбровскис, НАТО - заместитель генсекретаря, Совет Европы будет представлять генеральный секретарь и ГУАМ будет представлен на уровне генсекретаря.

Будут также послы Новой Зеландии, Австралии, Кипра, Канады, Мальты, Японии, Греции.