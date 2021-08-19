Зеленский: Крым с радостью примет украинскую власть после деоккупации

"Даже те, кто в душе с «октябрятским значком», будут радоваться".

Зеленский: Крым с радостью примет украинскую власть после деоккупации
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский уверен, что люди в Крыму будут с радостью встречать украинскую власть после деоккупации.

Об этом он сказал в интервью украинским журналистам, которое было записано на Змеином острове в Черном море.

"Ситуация с возвращением ментальным - я не думаю, что очень сложная. Потому что мне кажется, что они сейчас понимают, что произошло, и что было. Что было три миллиона украинцев, которые приезжали каждое лето. А сейчас крымчане увидели, что будет без Украины. Вот сейчас Крым без Украины. Люди всегда хотят перемен, видят что-то хорошее в будущем. Поэтому я уверен, никаких ментальных преобразований не надо будет делать - с радостью будут принимать украинскую власть в Крыму. Даже те, кто в душе еще с «октябрятским значком», все равно будут радоваться. Потому что с Украиной в Крым вернется жизнь", - цитирует президента его пресс-служба.

Он считает, что вернуть под контроль украинской власти территорию Крыма пока сложнее, чем "завоевать мозги" жителей полуострова.

Напомним, РоSSия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Украина и большинство стран мира не признали аннексию полуострова РоSSийской Федерацией.

Согласно действующим законам Украины, въезд и выезд кого-либо в Крым разрешен только через дорожные и железнодорожные пункты пропуска, расположенные на административной границе между Крымом и материковой Украиной. Лицам, которые пересекают границу, нарушая украинское законодательство, запрещается въезд в Украину.

Президент Зеленский после прихода к власти в 2019 году начал инициативу "Крымская платформа", целью которой является консолидация международных усилий по возвращению оккупированного полуострова под власть Украины.

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