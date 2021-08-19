Возле границы с Румынией нашли застреленного пограничника
Погибшему было 24 года.
Утром 19 августа в Селятине Черновицкой области вблизи государственной границы с Румынией нашли тело пограничника. Ему было 24 года.
Об этом сообщил пресс-секретарь Черновицкого пограничного отряда Сергей Бровко, передает Суспільне.
По словам Бровко, тело пограничника нашли с огнестрельным ранением, до этого он находился на дежурстве. Обстоятельства этого случая выясняют правоохранители.
Напомним, в июле на украинско-роSSийском участке государственной границы в Сумской области напали на пограничный наряд. В результате нападения двум пограничникам нанесли телесные повреждения.
Правонарушителям удалось завладеть табельным оружием, которое потом вернули.
В ГПСУ заявили, что на пограничников, вероятнее всего, напали из Украины.