Возле границы с Румынией нашли застреленного пограничника

Погибшему было 24 года.

Возле границы с Румынией нашли застреленного пограничника
Фото: dpsu.gov.ua

Утром 19 августа в Селятине Черновицкой области вблизи государственной границы с Румынией нашли тело пограничника. Ему было 24 года.

Об этом сообщил пресс-секретарь Черновицкого пограничного отряда Сергей Бровко, передает Суспільне.

По словам Бровко, тело пограничника нашли с огнестрельным ранением, до этого он находился на дежурстве. Обстоятельства этого случая выясняют правоохранители.

Напомним, в июле на украинско-роSSийском участке государственной границы в Сумской области напали на пограничный наряд. В результате нападения двум пограничникам нанесли телесные повреждения.

Правонарушителям удалось завладеть табельным оружием, которое потом вернули.

В ГПСУ заявили, что на пограничников, вероятнее всего, напали из Украины.

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