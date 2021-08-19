Встреча Зеленского и Байдена переносится на день
Президент Украины будет иметь переговоры с Байденом лицом к лицу.
Президент Украины Владимир Зеленский встретится с американским коллегой Джо Байденом 31, а не 30 августа, как планировалось ранее. Об этом на брифинге сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Дата переговоров перенеслась на день из-за расширения формата встречи президентов. Теперь будет не только встреча делегаций, но и переговоры президентов с глазу на глаз.
"Все в силе, работаем на полную мощность", - заверил Кулеба.
Сам визит начнется 30 августа. В повестке дня - мероприятия в Вашингтоне и штате Калифорния.
Напомним, в начале августа министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и глава Офиса президента Андрей Ермак встретились в Вашингтоне с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Стороны обсуждали подготовку визита президента Владимира Зеленского и его переговоров с Джо Байденом.