Встреча Зеленского и Байдена переносится на день

Президент Украины будет иметь переговоры с Байденом лицом к лицу.

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с американским коллегой Джо Байденом 31, а не 30 августа, как планировалось ранее. Об этом на брифинге сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Дата переговоров перенеслась на день из-за расширения формата встречи президентов. Теперь будет не только встреча делегаций, но и переговоры президентов с глазу на глаз.

"Все в силе, работаем на полную мощность", - заверил Кулеба.

Сам визит начнется 30 августа. В повестке дня - мероприятия в Вашингтоне и штате Калифорния.