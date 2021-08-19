Встреча Зеленского и Байдена переносится на день

Президент Украины будет иметь переговоры с Байденом лицом к лицу.

Встреча Зеленского и Байдена переносится на день
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с американским коллегой Джо Байденом 31, а не 30 августа, как планировалось ранее. Об этом на брифинге сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Дата переговоров перенеслась на день из-за расширения формата встречи президентов. Теперь будет не только встреча делегаций, но и переговоры президентов с глазу на глаз.

"Все в силе, работаем на полную мощность", - заверил Кулеба.

Сам визит начнется 30 августа. В повестке дня - мероприятия в Вашингтоне и штате Калифорния.

Напомним, в начале августа министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и глава Офиса президента Андрей Ермак встретились в Вашингтоне с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Стороны обсуждали подготовку визита президента Владимира Зеленского и его переговоров с Джо Байденом.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Послы стран НАТО соберутся на заседание из-за обострения ситуации в АфганистанеПослы стран НАТО соберутся на заседание из-за обострения ситуации в Афганистане
В Чопе задержали беженца, который защищал права уйгуров, его могут выдать Китаю, - активистВ Чопе задержали беженца, который защищал права уйгуров, его могут выдать Китаю, - активист
Из-за хаоса в аэропорту Афганистана погибли пять человек
Зеленский утвердил новую награду "Национальная легенда Украины"Зеленский утвердил новую награду "Национальная легенда Украины"
Греция передаст Украине 100 тыс. доз вакцины AstraZeneca и отправит премьера на саммит Крымской платформыГреция передаст Украине 100 тыс. доз вакцины AstraZeneca и отправит премьера на саммит Крымской платформы
Блок рекламы


Похожие новости
У Зеленского обещают "пересмотреть концепцию" советской инсталляции на Аллее Небесной СотниУ Зеленского обещают "пересмотреть концепцию" советской инсталляции на Аллее Небесной Сотни
Моряки провели на Днепре тренировки к параду на День НезависимостиМоряки провели на Днепре тренировки к параду на День Независимости
"УДАР" Кличко предлагает направить деньги от МВФ на поддержку бизнеса, пострадавшего из-за карантина"УДАР" Кличко предлагает направить деньги от МВФ на поддержку бизнеса, пострадавшего из-за карантина
Встреча Байдена и Зеленского определит динамику двусторонних отношений на последующие годы, - КулебаВстреча Байдена и Зеленского определит динамику двусторонних отношений на последующие годы, - Кулеба
В Белом доме рассказали союзникам по НАТО о визите Зеленского в ВашингтонВ Белом доме рассказали союзникам по НАТО о визите Зеленского в Вашингтон
Кулеба и Ермак прибыли в Вашингтон для подготовки визита ЗеленскогоКулеба и Ермак прибыли в Вашингтон для подготовки визита Зеленского
Если окажется, что к смерти Шишова были причастны спецслужбы, тогда будет реакция Зеленского, - ОПЕсли окажется, что к смерти Шишова были причастны спецслужбы, тогда будет реакция Зеленского, - ОП
Нардеп Лерос заявил, что Зеленский встречался с судьей Чаусом. У президента опроверглиНардеп Лерос заявил, что Зеленский встречался с судьей Чаусом. У президента опровергли
Зеленский перенес День молодежи на 12 августаЗеленский перенес День молодежи на 12 августа
Дата визита Зеленского в Вашингтон пока не определена, - КулебаДата визита Зеленского в Вашингтон пока не определена, - Кулеба
Последние новости
Подгружаем последние новости