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2021-08-19
Зеленский ввел в действие секретное решение СНБО о военном сотрудничестве с иностранными государствами
Предварительное решение от 2015 года утратило силу.
Фото: www.president.gov.ua
Президент Владимир Зеленский 18 августа ввел в действие секретное решение Совета национальной безопасности и обороны о военно-техническом сотрудничестве Украины с отдельными государствами.
Об этом сообщается в указе №366/2021.
Решение СНБО было принято еще два месяца назад, на заседании 18 июня, когда были введены, в частности, санкции против бизнесменов Павла Фукса и Дмитрия Фирташа.
Оно заменило такое же тайное решение от 2015 года, принятое при президенте Петре Порошенко.