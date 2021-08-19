Зеленский ввел в действие секретное решение СНБО о военном сотрудничестве с иностранными государствами

Предварительное решение от 2015 года утратило силу.

Зеленский ввел в действие секретное решение СНБО о военном сотрудничестве с иностранными государствами
Фото: www.president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский 18 августа ввел в действие секретное решение Совета национальной безопасности и обороны о военно-техническом сотрудничестве Украины с отдельными государствами.

Об этом сообщается в указе №366/2021.

Решение СНБО было принято еще два месяца назад, на заседании 18 июня, когда были введены, в частности, санкции против бизнесменов Павла Фукса и Дмитрия Фирташа.

Оно заменило такое же тайное решение от 2015 года, принятое при президенте Петре Порошенко.

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