Зеленский сообщил о планах к 2035 году построить новый военно-морской флот

В Украине к 2035 году планируют реализовать большую программу по развитию военно-морского флота.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью украинским журналистам из Крыма, сообщает пресс-служба главы государства.

"Что касается нашего военно-морского флота - сейчас у нас есть три этапа. К 2035 году - строительство большого флота. Первый этап мы будем видеть в реальности - он точно будет до 2024 года. Второй этап закладывается до 2030 года, третий - до 2035 года", - рассказал Владимир Зеленский.

Президент отметил, что в Украине создается инфраструктура для строительства военно-морского флота: малых подводных лодок, корветов и военных катеров. Кроме того, планируется начать развитие военно-морских баз.

По словам Зеленского, первой будет строиться военно-морская база в Бердянске - при поддержке Великобритании.

"У меня будет встреча с Президентом США , и это (развитие Военно-Морских сил Украины - ред.) является частью нашей встречи и частью Крымской платформы", - сообщил Владимир Зеленский.

Глава государства отметил, что вопрос разблокирования Черноморского и Азовского побережий является частью деоккупации Крыма.

По его словам, Украина увеличивает присутствие флота союзников из стран НАТО в акватории Черного и Азовского морей.

"Это не только вопрос Sea Breeze, это и отношения, и постоянная работа, сотрудничество нашего Министерства обороны с США и странами Евросоюза . Также у нас есть реальные договоренности в этом направлении с Турцией и Великобританией", - подчеркнул глава государства.

Как сообщалось, Великобритания передаст ВМС Украины два боевых корабля. Соединенные Штаты Америки к концу года передадут Украине три катера типа Island. Первые два катера типа Island - P190 "Славянск и P191" Старобельск "- вошли в состав Военно-морских сил Украины в ноябре 2019 года.

В следующем году американская сторона начнет передачу Украине скоростных боевых катеров "Марк-6".