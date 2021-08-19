Германия назначила спецпредставителя по транзиту газа через Украину

Георг Вальдерзее будет работать над продлением соглашения о транзите газа между Украиной и Россией.

Немецкое правительство в среду, 18 августа, назначило уполномоченным по вопросам транзита газа через Украину Георга Вальдерзее. Этим назначением немецкое правительство выполняет обязательства по соглашению с США по урегулированию спора вокруг роSSийского газопровода "Северный поток-2", передает DW.

Георг Вальдерзее уже исполнял обязанности уполномоченного правительства ФРГ по вопросам транзита газа через Украину в 2019 году, когда проходили переговоры по продлению контракта о транзите.

В сообщении министерства экономики и энергетики ФРГ отмечается, что немецкое правительство будет прилагать усилия для "продления соглашения о транзите газа между Украиной и Россией на срок до десяти лет", чтобы обеспечить транзит по окончании действующего контракта, который истекает в конце 2024 года.

Специальный уполномоченный должен будет действовать как посредник и консультант как для обеих сторон, так и в отношении Еврокомиссии, США и третьих государств, чтобы достичь продления контракта на транзит газа, который будет отвечать интересам всех сторон. В его задачи будет входить, в частности, нахождение компромисса.

Должность уполномоченного создана в структуре министерства экономики и энергетики, однако он будет работать в тесном сотрудничестве с министерством иностранных дел.

21 июля США и Германия сообщили о соглашении, по которому американцы не будут мешать достройке "Северного потока - 2", а Германия взамен обязуется выбить для Украины продление газового соглашения с Россией на 10 лет.

Министры иностранных дел Украины и Польши Дмитрий Кулеба и Збигнев Рау отметили, что подписанное соглашение значительно углубит кризис в политике и в безопасности в Европе, и сообщили, что Украина и Польша заявляют о совместном противодействии запуску газопровода.

В Европарламенте выступили с жестким заявлением по соглашению между США и ФРГ.

Строительство газопровода "Северный поток-2" планируется завершить 23 августа.