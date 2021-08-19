Уже сегодня оккупанты трижды обстреляли позиции ВСУ.

Украинский военный погиб на Донбассе сегодня, 19 августа. В результате вражеского обстрела он получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Как отмечается в утренней сводке, по состоянию на 7:00 зафиксировано уже три обстрела со стороны роSSийских оккупантов.

В частности, в направлении Новоалександровки враг вел огонь из стрелкового оружия. Около Крымского противник стрелял из минометов 120-го калибра.

Недалеко от Нью-Йорка оккупанты стреляли из станковых противотанковых гранатометов.

За прошедшие сутки в зоне ООС были зафиксированы три обстрела со стороны роSSийских наемников.

Так, вблизи Широкино противник открывал огонь из минометов 82-го калибра. Около Водяного на Приазовье роSSийские наемники обстреливали позиции украинских защитников из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

Неподалеку от Опытного враг вел огонь из минометов 120-го калибра.

Напомним, днем 18 августа оккупанты на Донбассе не стреляли. Вчера боевых потерь среди личного состава Объединенных сил не было.