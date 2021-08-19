В Украине хотят запретить рекламу лекарств

Применение таких мер должно минимизировать вредное воздействие самолечения на здоровье украинцев.

В Украине хотят запретить рекламу лекарств
Фото: president.gov.ua

Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил Кабинету министров разработать мораторий на рекламу лекарств и медпрепаратов.

Об этом говорится в решении СНБО от 30 июля, которое указом №369/2021 ввел в действие президент Владимир Зеленский.

Согласно этому решению Кабмин до 1 января 2024 года должен ввести мораторий на рекламу лекарственных средств, медицинских изделий, методов профилактики, методов диагностики, методов лечения и реабилитации на телевидении и радио, а также в средствах массовой информации.

Также Кабмину необходимо обеспечить реальный контроль за соблюдением правил рецептурного отпуска лекарственных средств и избежания назначения пациентам большого количества различных медпрепаратов или лечебных процедур.

В СНБО отмечают, что применение таких мер должно минимизировать вредное воздействие самолечения на здоровье украинцев.

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