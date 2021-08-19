В Киеве должностным лицам сообщили о подозрении в хищении 500 тысяч грн на ремонте дорог

Фигуранты разработали преступную схему хищения бюджетных средств на ремонте дорог с распределением ролей каждого из ее участников.

Столичные правоохранители сообщили о подозрении в хищении 500 тыс. гривень на ремонте дорог заместителю руководителя коммунального предприятия и инженеру технадзора.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"Оболонской окружной прокуратурой города Киева совместно с СО Оболонского УП ГУНП в г. Киеве и УСР в г. Киеве ДСР НП Украины разоблачена организованная группа в составе работников КП «Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда Оболонского района Киева », должностных лиц подрядных организаций и инженера технадзора, которые разработали преступную схему хищения бюджетных средств на ремонте дорог с распределением ролей каждого из ее участников", - говорится в сообщении.

Согласно материалам досудебного расследования, в течение 2019 года, по результатам допороговых закупок должностные лица коммунального предприятия заключили ряд договоров с компанией-подрядчиком. Она должна была отремонтировать асфальтовое покрытие придомовых территорий и внутриквартальных проездов на общую сумму 2,25 млн гривень.

"Часть работ строительная компания выполнила с нарушением технологии, действующих строительных норм и стандартов, что привело к несоответствию фактических объемов выполненных работ тем, которые указаны в документах", - говорится в сообщении.

"В свою очередь, должностные лица КП и инженер технического надзора, достоверно зная, что уложенное подрядчиком асфальтобетонное покрытие не соответствует требованиям государственных строительных норм, подписали акты приема-передачи выполненных строительных работ, в результате чего бюджетные средства были безосновательно перечислены обществу, чем нанесен ущерб местному бюджету в размере более полумиллиона гривень", - говорится в пресс-релизе.

Сегодня одному из заместителей руководителя КП "Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда Оболонского района Киева " и инженеру технического надзора сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Устанавливается причастность указанных лиц к другим преступлениям, а также другие участники преступной схемы для привлечения их к ответственности.