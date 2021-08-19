Кабмин ослабил для иностранцев правила въезда в Украину

Иностранцы, которые имеют COVID-сертификат или выздоровели от ковида, смогут не проходить самоизоляцию после въезда в Украину.

Иностранцы и лица без гражданства, имеющие COVID-сертификат о вакцинации одной или несколькими дозами одобренных ВОЗ вакцин, или выздоровевшие от COVID-19 отныне могут не проходить самоизоляцию после въезда в Украину.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 18 августа, передает “Укринформ”.

Согласно сравнительной таблице к проекту постановления, пересечение государственной границы Украины возможно в случае предъявления иностранного COVID-сертификата, подтверждающего вакцинацию от коронавируса одной или несколькими дозами вакцин, разрешенных ВОЗ.

Иностранцы и лица без гражданства, как и раньше, могут въехать в Украину при условии отрицательного результата ПЦР-тестирования на COVID-19 или отрицательного результата экспресс-теста на определение антигена коронавируса.

Напомним, в начале августа Кабмин своим решением определил, что лица, пересекающие государственную границу на въезд, подлежат самоизоляции. Это касается и граждан Украины, и иностранцев.

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