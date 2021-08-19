Эрдоган заявил о готовности встретиться с лидерами "Талибана"

"Турция готова к любым формам сотрудничества ради мира в Афганистане".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности провести встречу с лидерами радикального движения "Талибан", которые взяли под контроль большую часть территории Афганистана.

Об этом он заявил в комментарии турецким СМИ , передает “Анадолу”.

"Мы заявляли ранее, что можем принять лидеров "Талибана". Мы сохраняем эту позицию и сегодня", - сказал Эрдоган.

"Турция готова к любым формам сотрудничества ради мира в Афганистане, благополучия своих соотечественников, живущих в этой стране, а также для защиты своих интересов", - добавил он.

По словам Эрдогана, Турция будет "поддерживать братский Афганистан в хорошие и трудные времена" при любом руководстве.