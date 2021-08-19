Правоохранители открыли уголовное производство из-за обстрела боевиками Золотого на Луганщине

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия.

Правоохранители открыли уголовное производство из-за обстрела боевиками Золотого на Луганщине
Фото: https://lug.gp.gov.ua/

Луганская областная прокуратура начала уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны роSSийскими формированиями, совершившими минометный обстрел жилых улиц Золотого-4 на Луганщине.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной прокуратуры.

"По материалам следствия, около 20:00 17 августа 2021 года незаконные вооруженные формирования оккупационной администрации РФ осуществили минометный обстрел жилых улиц Золотого-4 Северодонецкого района Луганщины. Вследствие открытия огня по гражданскому населению пострадала 48-летняя местная жительница. Ее госпитализировали в больницу с минно-взрывной травмой, множественными обломочными ранениями левого предплечья, плечевого и коленного суставов, левой стопы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такие действия представляют прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения, противоречат нормам международного гуманитарного права, а именно ст. 52 Дополнительного протокола к Женевской конвенции о защите жертв войны с 1949 г. и ст. 25 Гаагской конвенции 1907 года, что указывает на нарушение законов и обычаев войны со стороны НЗФ, контролируемых РоSSийской Федерацией.

"В ходе осмотра места происшествия следственно-оперативной группой задокументированы факты обстрела, обнаружены и изъяты части боеприпаса, выпущенного из миномета калибра 82 мм, которые будут направлены для проведения соответствующих экспертиз и приобщены к материалам уголовного производства. Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления", - говорится в сообщении.

Напомним, 11 августа в результате обстрела роSSийскими оккупантами села в Донецкой области погиб местный житель.

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