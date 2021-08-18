В Киеве провели первую репетицию парада к 30-летию Независимости Украины

Всего запланированы три репетиции - 18, 20 и 22 августа.

Фото: Lb.ua

В Киеве состоялась первая репетиция военного парада к 30-летию Независимости Украины. Как сообщает корреспондент LB.ua с места происшествия, она стартовала после 15 часов на улице Крещатик в центре Киева.

Для проведения репетиции движение в центре столицы было перекрыто.

На Крещатике присутствовало большое количество военнослужащих. По центральной улице Киева прошла механизированная колонна - с тяжелой техникой.

В этом году в параде впервые примут участие кинологические подразделения со служебными собаками. Сегодня они также присутствовали на репетиции.

Всего запланировано три репетиции - 18, 20 и 22 августа. Соответственно и движение будут ограничивать в эти дни с 15:30 до 01:15. Полный перечень улиц опубликован на сайте Киевской городской государственной администрации.

Напомним, в этом году в торжествах ко Дню Независимости примут участие более 5 тыс. военных, 100 летательных аппаратов, 400 единиц вооружения и техники.

Прохождение пешей колонны по Крещатику впервые предусматривает одновременное участие представителей всех сил безопасности и обороны Украины, кинологических подразделений Украины и почти 15 стран-партнеров.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

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