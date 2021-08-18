Советник Белого дома признал попадание "значительного количества" военной техники к талибам

"Конечно же, у нас нет ощущения, что они с готовностью передадут нам его в аэропорту".

Советник Белого дома признал попадание "значительного количества" военной техники к талибам
Президент США Джо Байден и главный советник по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан
Фото: seacoastonline.com

Советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан признал захват Талибаном "значительного количества" военной техники, которую США предоставили Афганским национальным силам безопасности.

Как сообщает “Голос Америки”, это произошло в ходе стремительного продвижения боевиков по территории Афганистана.

"Разумеется, у нас нет полной картины того, что случилось с каждой единицей вооружений, но, безусловно, немалое их количество попало в руки талибов", - сказал Салливан на брифинге для прессы в Белом доме.

"Конечно же, у нас нет ощущения, что они с готовностью передадут нам его в аэропорту", - добавил он.

С начала войны в Афганистане США вложили более 80 миллиардов долларов в оснащение и обучение афганских сил безопасности.

Захватив контроль над Афганистаном, Талибан обнародовал фотографии американских военных вертолетов Black Hawk в международном аэропорту Кандагара, которые США передали афганской армии.

"Эти [вертолеты] не передавались Талибану. Они были переданы Афганским национальным силам безопасности для самообороны", - отметил Салливан.

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск в апреле 2021 года. По состоянию на 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день бежал за границу. В данный момент он вместе с семьей находится в ОАЭ.

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