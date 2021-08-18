Советник Белого дома признал попадание "значительного количества" военной техники к талибам

"Конечно же, у нас нет ощущения, что они с готовностью передадут нам его в аэропорту".

Советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан признал захват Талибаном "значительного количества" военной техники, которую США предоставили Афганским национальным силам безопасности.

Как сообщает “Голос Америки”, это произошло в ходе стремительного продвижения боевиков по территории Афганистана.

"Разумеется, у нас нет полной картины того, что случилось с каждой единицей вооружений, но, безусловно, немалое их количество попало в руки талибов", - сказал Салливан на брифинге для прессы в Белом доме.

"Конечно же, у нас нет ощущения, что они с готовностью передадут нам его в аэропорту", - добавил он.

С начала войны в Афганистане США вложили более 80 миллиардов долларов в оснащение и обучение афганских сил безопасности.

Захватив контроль над Афганистаном, Талибан обнародовал фотографии американских военных вертолетов Black Hawk в международном аэропорту Кандагара, которые США передали афганской армии.

"Эти [вертолеты] не передавались Талибану. Они были переданы Афганским национальным силам безопасности для самообороны", - отметил Салливан.