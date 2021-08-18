Украинскому культурному фонду разрешили выдавать государственные гранты

Соответствующее постановление правительство приняло 18 августа.

Украинскому культурному фонду разрешили выдавать государственные гранты

Украинский культурный фонд добавили в перечень поставщиков государственных грантов.

Соответствующее постановление Кабинет министров принял на заседании 18 августа, сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики.

"Такое решение даст возможность получателям грантов УКФ не платить налоги с грантов и налог с дохода физического лица - предпринимателя и лица, осуществляющего независимую профессиональную деятельность. Сэкономленные средства они смогут использовать в рамках проектов, на которые получили грант от государства", - говорится в сообщении.

Как сообщали, 22 июля Наблюдательный совет УКФ выбрал исполняющим обязанности главы Юрия Артеменко.

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