ЕС, США и еще около 20 стран выступили в защиту прав женщин в Афганистане

Талибов призывают гарантировать афганским женщинам и девочкам право на образование, работу и свободу передвижения.

ЕС, США и еще около 20 стран выступили в защиту прав женщин в Афганистане
Фото: wordpress.com

Европейский Союз, США и еще два десятка стран призвали силы, которые пришли де-факто к власти в Афганистане, гарантировать афганским женщинам и девочкам право на образование, работу и свободу передвижения.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Афганские женщины и девочки, как и весь афганский народ, заслуживают жить в безопасности и с достоинством. Нужно предотвращать любые формы дискриминации и злоупотреблений. Мы в международном сообществе готовы предоставить им гуманитарную помощь и поддержку, чтобы их голоса были услышаны", - говорится в совместном заявлении, размещенном на сайте Европейской внешнеполитической службы.

"Мы будем внимательно следить за тем, как любое будущее правительство будет обеспечивать права и свободы, которые стали неотъемлемой частью жизни и девочек в Афганистане за последние двадцать лет", - пообещали государства-подписанты.

Заявление подписали Албания, Аргентина, Австралия, Бразилия, Канада, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Эквадор, Сальвадор, ЕС, Гондурас, Гватемала, Северная Македония, Новая Зеландия, Норвегия, Парагвай, Сенегал, Швейцария, Великобритания и США.

Напомним, что талибы начали захватывать власть в провинциях на фоне вывода американских войск из Афганистана. 15 августа "Талибан" вошел в пригород Кабула, перед тем несколько недель он захватывал столицы провинций. Президент Афганистана выехал из страны.

Захват власти в Афганистане сопровождается большим количеством жертв среди гражданского населения.

В то же время "Талибан" объявил всеобщую амнистию и призвал чиновников возобновить работу.

16 августа представитель движения Сухайл Шахин заявил, что "Талибан" не допустит в стране самосуда и все политические наказания, в том числе казни и ампутации конечностей, будут применяться только по решению шариатского суда. По его словам, жителям страны позволят критиковать кого угодно, но казнить и забивать людей камнями без соответствующего судебного решения будет запрещено.

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