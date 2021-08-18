Кабмин запланировал создать "пояс успешности" вдоль линии соприкосновения на Донбассе

Кабинет министров на заседании в среду, 18 августа, одобрил Стратегию экономического развития Донецкой и Луганской областей на период до 2030 года. По словам вице-премьера - министра по вопросам реинтеграции Алексея Резникова, она предусматривает создание "пояса успешности" вдоль линии соприкосновения.

"Фактически это первый стратегический документ, который раскрывает на конкретном объекте идеи, заложенные в Национальную экономическую стратегию на период до 2030 года. Мы предлагаем качественно новый подход к развитию территорий, пострадавших от войны. Сначала речь идет о подконтрольных Правительству территориях. Но после деоккупации мероприятия Стратегии могут быть масштабируемы и на другие районы Донецкой и Луганской областей. Достичь этой цели мы предлагаем путем обеспечения благоприятных условий для инвесторов, которые создадут рабочие места и наполнят бюджеты, чтобы вдоль линии соприкосновения создать пояс успешности", - цитирует Резникова его пресс-служба.

Он предполагает предоставление статуса "территории приоритетного развития" (ТПР), который предусматривает налоговые, регуляторные, финансовые стимулы и тому подобное.

Среди конкретных проектов речь идет о строительстве железнодорожной ветки в Луганской области, модернизации и электрификации железной дороги на Мариупольском направлении, восстановлении пассажирских и грузовых авиаперевозок, развитии сети дорог в Луганской области, строительстве дороги Старобельск-Краматорск-Мариуполь, обеспечении региона качественной питьевой водой.

Напомним, ранее Резников говорил, что реинтеграция временно оккупированных территорий продлится 25 лет.