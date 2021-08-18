Одесская ОГА хочет перенести начало учебного года ради продления курортного сезона

Инициативу поддержало руководство Николаевской и Херсонской областей.

Одесская ОГА хочет перенести начало учебного года ради продления курортного сезона
Фото: most-odessa.info

В Одесской области намерены отложить начало учебного года до 20 сентября, чтобы продлить курортный сезон. С инициативой переноса начала учебного года в учреждениях общего среднего образования и высших учебных заведениях выступила Одесская областная государственная администрация.

Инициативу поддержали отдельные народные депутаты от Одесской области, а также руководство Николаевской и Херсонской областных госадминистраций, информирует пресс-служба Одесской ОГА.

В ОГА считают, что продление курортного сезона увеличит поступления в бюджет и предоставит рабочие места жителям региона.

"Исторически сложилось, что курортный сезон в Одесской области обычно начинался с середины мая. Однако в последние годы наблюдается тенденция изменения климатических условий: май и июнь сопровождаются частыми осадками, ветрами и отсутствием тепла, а о сентябре туристы отзываются как о "бархатном сезоне"- лучшее время для приезда в приморские регионы Одесской, Николаевской и Херсонской областей", - сообщили в ОГА.

По предварительным расчетам Института проблем рынка, в сентябре приморские регионы могут дополнительно получить почти 600 млн грн в местные бюджеты в сфере индустрии гостеприимства и экономики впечатлений, из которых 50% приходится на Одесскую область.

В облгосадминистрации отмечают, что практика переменного расписания начала учебного года в зависимости от региона и климатических условий является распространенной за рубежом, в Болгарии, Грузии, Испании, Италии, Нидерландах, Румынии, США.

Для того, чтобы перенести начало учебного года на 20 сентября, нужно внести изменения в Закон Украины "О полном среднем образовании", согласно которому учебный процесс в учреждениях среднего образования должен длиться не менее 175 учебных дней.

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