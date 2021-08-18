Украина отправила в Афганистан еще один самолет для эвакуации граждан, - МИД

МИД отрабатывает два плана: вывоз граждан на самолете, который уже находится в аэропорту Кабула, и эвакуация самолетом Минобороны.

Украина отправила в Афганистан еще один самолет для эвакуации граждан.

Об этом сообщил в комментарии РБК-Украина спикер МИД Олег Николенко.

Сейчас в аэропорту Кабула находится один украинский самолет, еще один вылетел сегодня.

"Отрабатываем два плана: вывоз граждан на самолете, который уже находится в аэропорту Кабула, и эвакуация самолетом Министерства обороны Украины, который вылетел сегодня из Киева ", - сказал он.

По его словам, есть непосредственные три задачи, которые сейчас решают украинские дипломаты.

"Эвакуация начнется, как только будут решены эти вопросы. Мы надеемся, что это произойдет в ближайшее время", - отметил спикер.

Первая задача - это безопасный коридор для доступа в аэропорт, ведь ситуация там остается частично неконтролируемой, часть аэропорта закрыта, другая часть контролируется иностранными войсками, на подъездах к аэропорту размещается ряд блокпостов.

Вторая задача - безопасная посадка людей на самолет и его техническая подготовка.

Третье - получение разрешения на взлет и безопасный выход самолета с территории Афганистана.

Напомним, после того, как "Талибан" в воскресенье зашел в Кабул, государства начали эвакуировать своих граждан домой. Украина также смогла вывезти самолетом более 70 человек из Украины и других стран, включая Беларусь . Это был рейс частной компании, государство за это не платило. Вывезти всех одновременно было невозможно, поскольку некоторые граждане не успели вовремя добраться в аэропорт, а самолету нужно было взлетать, чтобы не застрять.