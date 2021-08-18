РоSSийские наемники 11 раз нарушили тишину на Донбассе, ранен военный

На обстрелы противника наши защитники открывали ответный огонь.

РоSSийские наемники 11 раз нарушили тишину на Донбассе, ранен военный
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

За прошедшие сутки, 17 августа, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования РоSSийской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Вблизи Причепиловки противник дважды обстреливал наши позиции из стрелкового оружия. В направлении населенного пункта Водяное возле Донецка вооруженные формирования РФ применяли минометы 120-го калибра.

У поселка Пески враг трижды вел огонь из минометов 120-го калибра, автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Неподалеку от Новолуганского оккупанты обстреливали украинские позиции из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов. В районе Золотого-4 роSSийские наемники трижды вели огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, на севере Луганской области был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

В результате вражеских обстрелов один военный получил ранение. Воин находится в больнице. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное.

На обстрелы противника наши защитники открывали ответный огонь.

По состоянию на 7:00 утра 18 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, в течение 16 августа в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования РоSSийской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов один военный получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью.

17 августа в течение суток было зафиксировано пять нарушений режима тишины со стороны оккупантов.

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