Украина пожаловалась в Гаагу из-за незаконного перемещения из Крыма в РФ почти 300 заключенных

Это уже 11 информационное сообщение о военных преступлениях РоSSии, которое в МУС направила Украина.

Прокуратура Автономной Республики Крым направила в Международный уголовный суд в Гааге доказательства о незаконном перемещении 275 заключенных из Крыма в РоSSию.

Это уже 11 информационное сообщение о военных преступлениях РоSSии, которое в МУС направила Украина, сообщает пресс-служба прокуратуры АР Крым.

По словам прокурора АРК и Севастополя Игоря Поночовного, информация относительно незаконного перемещения была получена во время досудебного расследования по факту нарушения ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

"Это граждане Украины, которые были осуждены на оккупированной территории и перемещены на территорию РФ для отбывания наказания. А также граждане Украины, которые были задержаны и находятся в местах несвободы на территории оккупированного полуострова, но в дальнейшем незаконно перемещаются на территорию РФ с целью дальнейшего уголовного преследования", - отметил Поночовный.

В последнем сообщении говорится о должностных лицах государства-оккупанта, незаконно переместивших в РоSSию из Крыма 275 заключенных. Речь идет о периоде с декабря 2017-го по март 2021 года. Хотя украинские правоохранители установили, что таким образом на территорию РФ из оккупированного Крыма уже отправили 464 человека для отбывания наказания. Информацию о 189 заключенных прислали еще в 2016-2017 годах.