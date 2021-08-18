СБУ разоблачила чиновника, который требовал от военных в ООС 50% отката за премии

Схема приносила дополнительный "доход" в не менее 70 тыс. грн ежемесячно.

СБУ разоблачила чиновника, который требовал от военных в ООС 50% отката за премии
Фото: пресцентр СБУ

Служба безопасности Украины в Одесской области разоблачила чиновника, который организовал схему незаконного обогащения.

Как информирует пресс-центр СБУ, почти год злоумышленник собирал «дань» с подчиненных.

"Он" торговал "надбавками для военнослужащих, которых отправили на службу в зону ООС. За возможность получить максимальную надбавку нужно было заплатить половину из полученной суммы", - говорится в сообщении.

По данным СБУ, в подчинении "дельца" находилось почти 500 человек. 95% из них постоянно ездят на ротацию в зону ООС. Поэтому, по предварительным данным, схема приносила дополнительный "доход" в не менее 70 тыс. грн ежемесячно.

По данным следствия, злоумышленник привлек к схеме четырех сообщников, которые собирали средства непосредственно после получением военнослужащими денежного обеспечения.

Одного из офицеров-посредников правоохранители задержали при получении очередной "дани" от военнослужащего.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении. Вскоре суд изберет для него меру пресечения.

Напомним, ранее СБУ вскрыла коррупционную схему с арендой помещений Минобороны на Одесщине.

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