Бывшего экс-командира роты харьковского "Беркута" Шаповалова объявили в розыск

В августе ему сообщили новое подозрение, однако в суд Шаповалов не появился.

Подольский суд Киева объявил в розыск экс-командира роты батальона милиции особого назначения "Беркут" Виктора Шаповалова. Его обвиняют в превышении власти и служебных полномочий 18 февраля 2014 года во время протестов на Майдане, что привело к тяжелым последствиям.

Как сообщает ОО "Адвокатская совещательная группа", 16 августа Шаповалов не явился на заседание суда.

"Рассмотрели ходатайство прокурора об объявлении пропавшего обвиняемого Шаповалова в розыск. Его адвокат Юсупова уверяла участников рассмотрения дела в том, что в этом нет необходимости так как ее клиент еще может найтись в результате заявления его жены о розыске мужа", - рассказал пострадавший Александр Тимошенко, который был на судебном заседании.

Когда состоится следующее заседание по делу, пока неизвестно.

5 августа Печерский суд дал разрешение на задержание Виктора Шаповалова, поскольку он не явился на избрание ему меры пресечения по новому подозрению в организации террористического акта и убийств митингующих 18 февраля 2014 года.

Шаповалова обвиняют в ряде преступлений, среди которых - превышение служебных полномочий, что привело к избиению и убийств активистов в Крепостном переулке во время Революции Достоинства 18 февраля. 18 февраля днем в столкновениях с силовиками были убиты 28 человек, ранены не менее 100.

Шаповалову инкриминируют превышение служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия - избиение и убийство трех человек. Все трое погибших скончались от огнестрельных ранений. Владимир Кищук (Дымер, Киевская область) - получил огнестрельное ранение в голову. Киевлянин Сергей Шаповал - в область груди, живота, предплечья, сквозные ранения в печени. Игорь Сердюк был ранен в область носа (согласно выводам экспертизы в обвинительном акте, озвученном на предыдущих заседаниях).

Виктор Шаповалов находился под стражей с 2015 года. Обвинительный акт по Шаповалову было передано в суд в ноябре 2016 года. В деле по обвинению Шаповалова - 108 пострадавших.

В конце ноября 2019-му Киевский апелляционный суд отпустил Шаповалова под домашний арест.